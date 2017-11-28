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Грузия является важным партнером форума Шелкового пути - Цянь Кэмин


28.11.2017   15:43
«Грузия является первой страной, которая откликнулась на инициативу Шелкового пути и она является важным партнером», — заявил заместитель министра торговли Китая Цянь Кэмин в ходе выступления на форуме «Шелкового пути» в Тбилиси.

Министр торговли Китая говорил о перспективах развития экономического сотрудничества между Грузией и Китаем.

«С учетом стремления Шелкового пути», Грузия и Китай подписали соглашения о свободной торговле, которое вступило в силу в январе 2017 года. Это дает нам новые возможности и открывает новые перспективы, чтобы развилась торговля и углубилась экономическая активность между Грузией и Китаем.
Инициатива «Шелковый путь» будет иметь важное значение как для Китая, так и для всего мира. За прошедшие годы китайские предприятия и предприниматели вложили более 6 миллиардов долларов в различные страны. Это строительство дорог, железных дорог, что может без проблем соединить друг с другом людей и способствовать торговле », — отметил он.

По словам заместителя министра торговли Китая Цянь Кэмин, инициатива Шелкового пути перешла на новый уровень, что в будущем открывает новые перспективы. Цянь Кэмин говорил о важности Шелкового пути и подчеркнул инициативу создания экономического пояса, цель которого – координация между странами, углубления связей и финансовая интеграция.






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