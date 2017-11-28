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Шейх Аль-Нахайян: В ближайшие два года я решил удвоить инвестиции в Грузии


28.11.2017   16:32
По оценке министра толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Нахайяна Мубарака Аль-Нахайяна, в Грузии есть все условия для ведения бизнеса. Как он отметил, он планирует удвоить инвестиции в течение двух лет.

«Несколько лет назад, у нас был только один перелет в Грузию в неделю, а теперь полеты осуществляются 3-5 раз в день. Все существующие индикаторы показывают, что Грузия является очень комфортной с точки зрения бизнеса.

Из личного опыта я знаю, что здесь можно делать бизнес, и для этого нужно иметь все необходимые инструменты. В ближайшие два года я решил удвоить инвестиции в Грузии. Этим мы выражаем доверие правительству Грузии. Страна является развитой страной и это видно и в росте экономики.

Мы продолжим осуществлять инвестиции в Грузии. В будущем, я лично, планирую устроить порт и аэропорт. Хорошо, что в Грузии нет бюрократии и хорошая среда для ведения бизнеса», — заявил министр толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Нахайян Мубарак Аль-Нахайян.











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