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Китай выделит для проектов в 16 странах Европы 2,5 миллиарда евро
28.11.2017 16:40
Китай выделит 2,5 млрд евро на проекты в 16 государствах Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщил в Будапеште премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В столице Венгрии проходит 6-й саммит глав правительств в формате «16+1» (16 государств ЦВЕ плюс Китай), посвященный вопросам торгового и инвестиционного сотрудничества.
По словам Ли Кэцяна, 1,7 млрд евро будут перечислены по линии госбанка China Development Bank на инициативы, связанные с развитием региона. Еще 0,8 млрд евро будет выделен в рамках программы инвестиционного сотрудничества. Точных сроков, в течение которых поступят эти деньги, премьер Госсовета не назвал.
Финансирование предоставляется в рамках международной стратегии Пекина по осуществлению капиталовложений, носящей название новый «Шелковый путь».
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