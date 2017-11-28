Китай выделит для проектов в 16 странах Европы 2,5 миллиарда евро

28.11.2017 16:40 Китай выделит 2,5 млрд евро на проекты в 16 государствах Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщил в Будапеште премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В столице Венгрии проходит 6-й саммит глав правительств в формате «16+1» (16 государств ЦВЕ плюс Китай), посвященный вопросам торгового и инвестиционного сотрудничества.



По словам Ли Кэцяна, 1,7 млрд евро будут перечислены по линии госбанка China Development Bank на инициативы, связанные с развитием региона. Еще 0,8 млрд евро будет выделен в рамках программы инвестиционного сотрудничества. Точных сроков, в течение которых поступят эти деньги, премьер Госсовета не назвал.



Финансирование предоставляется в рамках международной стратегии Пекина по осуществлению капиталовложений, носящей название новый «Шелковый путь».

















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