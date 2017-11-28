Грузия единственная страна в регионе, у которой есть соглашение о свободной торговле как с Европой, так и с Китаем - Премьер-министр

28.11.2017 16:56 «Мы единственная страна в регионе, где соглашение о свободной торговле с Европой и Китаем», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на Тбилисском «Форуме Шелкового пути» в ответ на вопрос о торговом дефиците.



Как отметил премьер-министр, на торговый дефицит Грузия отвечает открытостью, обеспечивая сеть соглашений о свободной торговле.



«Мы являемся одной из самых открытых стран в регионе с точки зрения соглашений о свободной торговле. У нас нет протекционизма для импортеров, с точки зрения создания барьеров. Наоборот, единственной формой защиты, которую использует Грузия, является то, что защищает интересы экспортеров в странах-получателях. Именно это один из главных краеугольных камней инициативы «Пояса и пути» — содействие торговле. Как уже отметили выступавшие на этом форуме, у Грузии есть свободная торговля с Евросоюзом в рамках глубокого и всеобъемлющего соглашения о свободной торговой среде, со странами СНГ и Турцией. Недавно мы подписали соглашение о свободной торговле с Китаем. Мы единственная страна в регионе, у которой есть такое соглашение как с Европой, так и с Китаем. Кроме того, недавно мы начали переговоры в связи с соглашением о свободной торговле с Индией. Так что благодаря этим соглашениям, Грузия станет торговым, логистическим, транзитным центром. Конечно, есть еще другие важный пути для полного освоения потенциала инициативы «Пояса и пути», кроме обеспечения соглашений о свободной торговле – например, полное освоение транзитного потенциала региона, также – поощрение инвестиций», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, три направления позволят Грузии поощрить экономическое развитие стран вдоль Шелкового пути.



«Кроме содействия экономического сотрудничества, этим, конечно, мы будем способствовать культурным отношениям, контактам между людьми, и в конце, тут речь идет об улучшенной стабильности и безопасности в регионе и за ее пределами, начиная с Китая, заканчивая Европой. Кроме того, и другие страны могут получить пользу от этом инициативы. Эта инициатива, вдоль этого маршрута, позволяет всем странам развить свой потенциал в рамках этой уникальной инициативы. Речь идет об улучшении бизнес среды. Грузия успешно обеспечила уникальные возможности для развития бизнеса, как это уже отметили наши друзья», — отметил премьер-министр.



По его словам, по последним данным, в рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка, Грузия с 16 места перешла на десятое, что должно быть радостным для друзей страны.



«В Грузии есть свободная от коррупции среда и очень малые бюрократические процедуры. Изменения, осуществленные недавно по инициативе правительства, в том числе сокращение количества министерств с 18 до 14, направлены на снижение бюрократии, улучшение управления и улучшение бизнес-среды для инвесторов и бизнеса. Вчера с моим другом, премьер-министром Украины Владимиром Гройссманом, который прибыл с украинской делегацией для участия в этом форуме, мы обсудили пути дальнейшего развития логистических и транспортных связей в регионе. Это означает создание единых систем в результате совместных усилий с Украиной, Азербайджаном и другими странами региона. Мы сможем добиться качественного улучшения отношений между странами, чтобы улучшить внутреннюю инфраструктуру нашей страны. Я считаю, что в результате этого, в регионе у нас будет больше торговли, увеличенные инвестиции, большее количество транзитных и логистических центров», — отметил Квирикашвили.















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