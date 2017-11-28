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Азербайджан и Грузия подписали меморандум о портовом сотрудничестве
28.11.2017 21:07
В Тбилиси подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским международным морским торговым портом и морским портом Анаклия. Документ подписали директор Консорциума развития Анаклия Леван Ахвледиани и гендиректор Бакинского международного торгового порта Талех Зиядов.
Как сообщает местное бюро АПА-Экономикс, меморандум направлен на развитие Транскаспийского коридора и создание конкурентных условий для перевозки грузов после завершения строительства порта Анаклия.
Отметим, что строительство морского порта Анаклия начнется 20 декабря текущего года. Порт планирует начать свою деятельность в 2021 году.
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