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Украина запустит паромные поставки товаров в Грузию в обход России


28.11.2017   21:43
Украина готовится запустить поставку товаров в Грузию паромным сообщением в обход Российской Федерации. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская в эфире Громадського радіо.

"Первоочередная задача - налаживание прямого морского сообщения, паромного, между Украиной и Грузией для того, чтобы украинские товары в Грузию и дальше могли двигаться в страны Азейрбаджан, Казахстан, и Китай", - отметила Микольская.

По её словам, переговоры по этому вопросу проводились как на уровне премьер-министров, так и профильных министерств.

"Были определены несколько перспективных сфер. Это производство продуктов питания, сфера машиностроения, где может происходить сотрудничество и вопросы креативных индустрий, и легких индустрий", - рассказала Микольская.

Она также отметила, что для Украины важно, чтобы паромное сообщение не просто работало, а давало стране конкурентный тариф.

"Потому что сейчас степень подорожания украинских товаров и доставка их в Казахстан составляет от 30% до 60%, что, в принципе, нашу конкурентную цену искажает. Для нас очень важно сейчас возобновить в первую очередь объем торговли, который был с Грузией до момента военной и торговой агрессии Российской Федерации. Потому что исторически складывалось так, что товар с Украины в Грузию двигался по железной дороге через территорию Российской Федерации", - подчеркнула Микольская.

Она также сообщила, что Украине нужно как можно скорее подписать с Грузией протокол о применении во взаимной торговле правил конвенции Пан-Евро-Мед.






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