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Квирикашвили: Правительство не жалеет усилий для того, чтобы страна превратилась в региональный центр торговли и глобальных инвестиций


29.11.2017   13:42
Наше правительство не жалеет усилий для того, чтобы страна превратилась в региональный центр торговли и глобальных инвестиций, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на Тбилисском форуме Шелкового пути.

По словам премьера, Грузия, как надежный партнер в сфере транзита энергоресурсов и один из главных участников транспортного стержня, активно участвует в таких значительных стратегических проектах, как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также Южный газовый транспортный коридор.

Кроме того, по словам Георгия Квирикашвили, следует отметить те возможности, которые создает транспортировка туркменского газа через Южно-Кавказский коридор в направлении Центральной Европы.

«...Наше правительство не жалеет усилий для того, чтобы страна превратилась в региональный центр торговли и глобальных инвестиций. Правда, Грузия является сравнительно малым рынком для обеспечения повышенной рентабельности производства и с точки зрения мирового рынка, с точки зрения конкурентоспособности, однако производство у нас дает возможность выхода не только на местный, а и на 2.3-миллиардный потребительский рынок, в котором у Грузии есть соглашение о свободной торговле, в том числе с ЕС, Китаем, Турцией, со странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли и членами Содружества независимых государств. Все вышесказанное превращает Грузию в уникальную страну в масштабе этого региона», - заявил, в частности, премьер-министр.









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