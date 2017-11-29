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Дмитрий Кумсишвили, обращаясь к инвесторам – Приветствуем и приглашаем в Грузию


29.11.2017   13:49
Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили на Тбилисском форуме Шелкового пути призвал инвесторов к осуществлению инвестиций в Грузии. На сегодняшней панели Кумсишвили заявил, что в Грузии начать бизнес легко.

«В рейтинге Moody's наш уровень повысился, и это означает, что в нашу страну поступит еще больше инвестиций. С точки зрения делания бизнеса мы на 9-м месте, с точки зрения же инвестиций – на 13-м месте. В плане налогообложения частного сектора мы на 9-м месте. Все это означает то, что в Грузии начать бизнес легко. Вы сможете открыть компанию в один день, за 40 минут вы можете отрыть ваш банковский счет, не нужны перегруженные лицензии. Т.е. вы тратите гораздо меньше времени и средств. Вы можете инвестировать, а затем, получить обратно деньги из нашей страны без лишнего контроля. У нас всего лишь шесть видов налогов. Приветствуем и приглашаем в Грузию», - заявил Кумсишвили.

Первый вице-премьер сказал и о проходящих в стране реформах, отметив, что проводимые в Грузии реформы обязательно помогут развитию страны.






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