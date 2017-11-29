НБГ призывает население воздержаться от инвестиций в высокорисковые финансовые инструменты

29.11.2017 14:28 Национальный Банк Грузии призывает население проявлять повышенную осторожность и внимательность в вопросе сотрудничества с компаниями, которые предлагают им вкладывать деньги в высокорисковые финансовые инструменты.



Согласно официальному заявлению Нацбанка, это предупреждение, в том числе, касается компаний, которые предлагают населению инвестировать свои средства на электронном валютном рынке (FOREX) и торговать валютой.



« С целью ввести граждан в заблуждение, такие компании в своем названии используют термины «финансовая», «брокерская», «инвестиционная» и т.д. , что автоматически не означает того, что эти компании являются лицензированными представителями финансового рынка и регулируются Национальным Банком. Согласно действующему законодательству, на данном этапе посредники торгующие на платформе FOREX не подпадают под регулирование Национального Банка.



Любое лицо вправе самостоятельно распоряжаться собственными средствами. Однако, во избежание рисков потерять в будущем свои вложения, еще раз призываем население при инвестировании средств принимать информированное и разумное решение, – говорится в заявлении Национального Банка Грузии.

















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