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Спецпредставителем Грузии по вопросам «Нового Шелкового пути» назначен Мамука Бахтадзе
29.11.2017 15:13
Специальным представителем Грузии по вопросам "Нового Шелкового пути" назначен министр финансов Мамука Бахтадзе, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
"Учитывая особенную стратегическую важность Нового Шелкового пути, с целью эффективной и последовательной реализации мероприятий, которые будут осуществляться Грузией, специальным представителем Грузии в вопросах Нового Шелкового пути назначен министр финансов Мамука Бахтадзе", — сказано в постановлении правительства.
Соответствующие изменения вошли в постановление правительства Грузии от 7 марта 2016 года, согласно которому указанные должностные обязанности возлагались на Мамуку Бахтадзе будучи генеральным директором Грузинской железной дороги.
Постановление подписал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Накануне в столице Грузии стартовал двухдневный форум "Шелкового пути". Среди участников мероприятия главы правительств, вице-премьеры, министры, представители международных организаций, бизнеса и СМИ, а также гости. Всего до 2 тысяч делегатов.
Представители стран-участниц проекта, международных организаций и частного сектора обсуждают в Тбилиси перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли.
В рамках форума Грузия подписала ряд меморандумов с Китаем, Азербайджаном и Казахстаном. Согласно документам Грузия будет выполнять роль транзитной страны и предоставлять свои экономические зоны для размещения иностранных производств.
"Тбилисский форум Шелкового пути" является своеобразным ответом на проект правительства Китая "Один пояс – один путь", который направлен на возрождение Великого Шелкового пути.
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