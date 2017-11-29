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Президент рассмотрел с МТП «Шелкового пути» вопросы использования транзитного потенциала Грузии


29.11.2017   15:18
В рамках форума «Шелкового пути» президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с председателем Международной торговой палаты «Шелкового пути» Лью Янзонгом говорил об использовании транзитного потенциала Грузии, законодательных и институционных реформах в стране, политике открытого рынка, содействии обеспечению справедливой конкуренции, защите собственности и интеллектуальных правах.

Как отметил президент, экономическая политика Грузии ориентирована на свободные, справедливые и устойчивые направления развития. Реформы обеспечили, чтобы в Грузии был создан привлекательный инвестиционный климат.

По словам президента, стратегическое географическое положение Грузии, простая налоговая система и таможенное администрирование, свободная от коррупции среда и льготные торговые режимы — все это делает Грузию привлекательной страной для инвестиций.

Было отмечено, что режимы свободной торговли с Китаем, Европейским союзом, ЕАСТ, США значительно повысят привлекательность страны, как ценного инвестиционного назначения.







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