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«Партнерский фонд» подписал меморандум с китайской инженерной компанией
29.11.2017 16:13
«Партнерский фонд» подписал меморандум с китайской инженерной компанией.
SEDIN Engineering возможно осуществить инвестиции в Грузии. Компания работает сферах угольной промышленности, нефтехимии, инженерной пластмассы, переработки, добычи и транспортировки природного газа.
Исполнительный директор «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе заявляет, что интерес в отношении Грузии со стороны крупных китайских компаний высокий и это отражается в конкретных проектах.
Документ был оформлен в рамках проходящего в Тбилиси «Форума Шелкового пути».
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