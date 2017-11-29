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«Партнерский фонд» подписал меморандум с китайской инженерной компанией


29.11.2017   16:13
«Партнерский фонд» подписал меморандум с китайской инженерной компанией.

SEDIN Engineering возможно осуществить инвестиции в Грузии. Компания работает сферах угольной промышленности, нефтехимии, инженерной пластмассы, переработки, добычи и транспортировки природного газа.

Исполнительный директор «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе заявляет, что интерес в отношении Грузии со стороны крупных китайских компаний высокий и это отражается в конкретных проектах.

Документ был оформлен в рамках проходящего в Тбилиси «Форума Шелкового пути».






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