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Сотрудничество с какой-либо страной не является фактором роста и развития - Гиорхелидзе


29.11.2017   22:32
Профессор Кавказского международного института, экономист Демур Гиорхелидзе прокомментировал подписание меморандума о взаимопонимании в сфере развития экономических зон и содействии производственным мощностям между Китаем и Грузией.

"В случае не только с Китаем, но с любой другой страной, взаимоотношения всегда приемлемы, если оно используется для развития основного ресурса – человеческого капитала. Само по себе сотрудничество с какой-либо страной не является фактором роста и развития", — сказал Гиорхелидзе Sputnik Грузия.

Профессор так же прокомментировал и подписание меморандумов, который Консорциума развития Анаклия подписал с Азербайджаном и Казахстаном.

"Да, без этих стран не может быть налажен этот путь (между Китаем и Грузией — ред.), он не будет стабильным, хотя и тут не стоит преувеличивать. Тот масштаб и направленность проекта Анаклия дает развитие пути, хотя это не глобальный проект, а только грузинский", — сказал Гиорхелидзе.

Документы был подписан в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который является ответной инициативой на проект Китая "Один пояс – Один путь".

Развитие Шелкового пути – один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток — Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку – Тбилиси – Карс и глубоководный порт Анаклия.






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