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Битадзе: Отсрочку системы техосмотра вызвало разрушение системы


30.11.2017   11:27
Возможно, определенные люди не смогут пройти техосмотр своих автомобилей, однако в конченом итоге, их здоровью и здоровью членов их семьи будет наноситься меньший урон, — об этом заместитель мэра Тбилиси, Майя Битадзе заявила в передаче первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».

«Реально, система техосмотра была полностью разрушена. Был теоретический техосмотр для больших машин, который реально не действовал, так как разрушена была инфраструктура. Если поэтапно не перейдем на эту систему, ничего не будет сделано моментально. Должны быть приняты правовые акты, в соответствии с которыми должна быть инфраструктура – объекты должны быть в состоянии принимать автомобили и обеспечить их соответствующим техосмотром», — заявила Майя Битадзе.







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