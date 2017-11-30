Грузия заинтересована в импорте сухофруктов и фасоли из Кыргызстана

30.11.2017 11:40 Грузия заинтересована в поставках из Кыргызстана сельскохозяйственной продукции, в частности сухофруктов и фасоли, передает Радио Азаттык (Кыргызская служба РСЕ/РС).



В свою очередь грузинская сторона готова поставлять минеральную воду и вино. Об этом на встрече с министром экономики Кыргызстана рассказал посол Грузии в КР с резиденцией в Астане Зураб Абашидзе, передает Минэкономики.



Посол также отметил, что в последнее время растет туристический поток в Грузию.



Он напомнил, что 30 октября состоялось открытие железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс», которая связывает Азербайджан, Грузию и Турцию. Эта железная дорога сокращает грузоперевозки на 15 дней.



Весной 2016 года в Тбилиси состоялось 1-е заседание Межправительственной кыргызско-грузинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны тогда подписали соглашения о поощрении и защите инвестиций, избежании двойного налогообложения.















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