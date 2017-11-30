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Квирикашвили: Зданиям и строениям будут проведет мониторинг соответствия со стандартами безопасности
30.11.2017 13:09
Зданиям и строениям будут проведет мониторинг соответствия со стандартами безопасности
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на заседании правительства обратился к министру регионального развития и инфраструктуры Зураба Алавидзе, чтобы осуществился мониторинг соответствия со стандартами безопасности в школах, отелях, общественных местах.
По словам Георгия Квирикашвили, в регионах должна быть проведена компания, чтобы максимально исключить компромиссы в процессе строительства и эксплуатации.
«Я хочу попросить Зураба Алавидзе еще раз провести рабочую кампанию в регионах, чтобы максимально исключить компромиссы в процессе строительства и эксплуатации. Конечно, это касается превенции в будущем, но надо обязательно начать мониторинг существующих зданий и строений, и учет в этом направлении.
Особенно, это касается детских садов, школ, гостиниц и таких зданий, где одновременно собираются много людей. Также необходимо проверить, насколько обеспечено свободное передвижение людей в случае чрезвычайных ситуаций подобного рода.
Призываю, в максимально короткие сроки провести работу, чтобы установить, что надо делать в этом направлении. Как вы знаете, к будущему году для служб по чрезвычайным ситуациям учтено 20 миллионов лари, и будет важно и их оснащение, чтобы мы были максимально эффективными в таких случаях», — заявил Георгий Квирикашвили.
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