Президент порта Венеции: Грузия является одной из главных стран «Шелкового пути»

30.11.2017 13:21 Находящийся в Тбилиси президент порта Венеции Пино Муссолино заявил изданию VeneziaToday о важности Грузии как транзитной страны.



«Грузия является одной из важных стран проекта «Шелкового пути» и как и Венеция, представляет собой врата для новых внутренних рынков», — заявил Муссолино.



По его словам, долгосрочное портовое сотрудничество с Грузией означает, что «венецианский путь» открывается для важных рынков с большим потенциалом.



Как пишет итальянское издание, президент Венецианского порта прибыл в Грузию в рамках экономического форума «Шелковый путь».



Пино муссолино встретился с премьер – министром Георгием Квирикашвили, а также с министром экономики и устойчивого развития Дмитрием Кумсишвили и мэром Тбилиси Кахой Каладзе.



Деловые переговоры прошли с исполнительным директором порта Анаклии Леваном Ахвледиани и представителями компаний владельцев потийского терминала.



Как сообщает итальянская газета, президент венецианского порта сегодня посетит Поти, где ознакомится с инфраструктурой порта.















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