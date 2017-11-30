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В Нидерландах представили грузинское вино


30.11.2017   13:22
В городе Рейсвейк Королевства Нидерландов, на ежегодном мероприятии WineWeekend был устроен специальный стенд Taste of Georgia, на котором были представлены до 50 грузинских вин.

Вместе с тем, в рамках данного мероприятия прошли две презентации – «Янтарные вина из Грузии», на котором присутствовали профессионалы вина. Дегустацию вела директор компании-контрактника Национального агентства вина Saperavi Wine Agency, Бернард Наута.

При содействии Национального агентства вина, на семинаре были представлены 12 видом вина от 6 компаний, производящих грузинское вино. Это компании «Кончи и компания», «Тбилвино», «Папари Вели», «Багратиони 1882», «Фамильный погреб Беки Гоцадзе» и «Телавский винный погреб».






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