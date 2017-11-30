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Грузстат: Экономический рост в октябре составил 5.7 процента


30.11.2017   14:00
По предварительной оценке Грузстата, экономический рост в октябре составил 5.7 процента. Это один из самых высоких показателей за последние годы. Средний реальный рост первых десяти месяцев 2017 года составляет 4,9 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в октябре рост отмечался в следующих отраслях: гостиницы и рестораны, перерабатывающая промышленность, торговля, транспорт. Снижение зафиксировано в сферах строительства и операциях с недвижимым имуществом.

По данным Грузстата, за 10 месяцев экспорт увеличился на 29,4 процента, импорт – на 7,8 процента, объем внешней торговли – на 12,7 процента.
Напомним, что в 2017 году запланированный рост ВВП составил 4 процента.






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