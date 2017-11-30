Грузстат: Экономический рост в октябре составил 5.7 процента

30.11.2017 14:00 По предварительной оценке Грузстата, экономический рост в октябре составил 5.7 процента. Это один из самых высоких показателей за последние годы. Средний реальный рост первых десяти месяцев 2017 года составляет 4,9 процента.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в октябре рост отмечался в следующих отраслях: гостиницы и рестораны, перерабатывающая промышленность, торговля, транспорт. Снижение зафиксировано в сферах строительства и операциях с недвижимым имуществом.



По данным Грузстата, за 10 месяцев экспорт увеличился на 29,4 процента, импорт – на 7,8 процента, объем внешней торговли – на 12,7 процента.

Напомним, что в 2017 году запланированный рост ВВП составил 4 процента.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

