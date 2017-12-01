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«Партнерский фонд» оформил меморандум с китайскими туристическими компаниями


01.12.2017   18:46
В рамках "Форума шелкового пути" между "Партнерским фондом" и китайскими туристическими компаниями "Beijing Great Wall International Travel Service Co.,Ltd" и "Ankeyunda Air Service Co.,Ltd" был оформлен меморандум.

Официальный документ с грузинской стороны подписал исполнительный директор "Партнерского фонда" Давид Саганелидзе, а с китайской стороны генеральный директор "Beijing Great Wall International Travel Service Co.,Ltd" и "Ankeyunda Air Service Co.,Ltd" Ли Ятао.

Согласно меморандуму, стороны подписали соглашение, которое значительно усилит сотрудничество между двумя странами в экономической, торговой, политической и культурной сферах. А также будет содействовать развитию туризма между двумя странами.

"Как известно, одним из приоритетных направлений "Партнерского фонда" является туризм, и с данной точки зрения мы стараемся развивать индустрию туризма в Грузии, привлечь инвестиции, и популяризовать этот сектор на международных рынках, что будет способствовать улучшению экономики Грузии. Помимо торгово-экономического и политического сотрудничества с Китаем, важны также отношения в секторе туризма.

По статистическим данным во время путешествия один гражданин Китая в среднем тратит 900 долларов США. Соответственно, страна, в которой проживает миллиард триста тысячи человек, является еще более интересной для Грузии. В данном контексте важно также назначить прямые авиарейсы между Грузией и Китаем"- заявил исполнительный директор "Партнерского фонда" Давид Саганелидзе.

Переговоры между сторонами о взаимном сотрудничестве состоялись в рамках "Форума шелкового пути Тбилиси", на котором присутствовали до 2000 делегатов 60 стран. Согласно меморандуму, оформленному между "Партнерским фондом" и "Beijing Great Wall International Travel Service Co.,Ltd" и "Ankeyunda Air Service Co.,Ltd" стороны договорились о развитии международной стратегии, подразумевающей поощрение рынка в сферах авиации и туристической индустрии, и привлечение инвестиций.

Крупнейшая туристическая компания "Beijing Great Wall International Travel Service Co.,Ltd" является самым высококвалифицированным туристическим агентством в Китае, осуществляющим как внутренние, так и зарубежные туры во многих странах мира. "Beijing Great Wall International Travel Service Co.,Ltd" один из лучших и надежных туроператоров в Китайской Народной Республике. Компания уже 30 лет как оперирует, и сохраняет твердые позиции на мировом рынке. Она предлагает туристам услугу лучшего качества.

Компания "Ankeyunda Air Service Co.,Ltd" объединяет авиационную и туристическую услугу, и обеспечивает их удобные отношения, создает мобильный, соответствующий современным требованиям продукт, и эффективно использует ресурсы туристического сектора.







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