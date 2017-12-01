В Грузии начинается производство дронов

01.12.2017 19:37 "G-дрон" новый стартап, который обеспечит изготовление дронов грузинского производства. Дроны как малого, так и крупного размера, будут профессиональными и любительскими.



По заявлению одного из основателей "G-дрон" Учи Абашидзе Allnews.ge, в Грузии нет большого опыта с точки зрения сборки дронов, а заграницей это давно стало бизнесом, соответственно этот стартап для нашей страны инновационный.



"По своему опыту и наблюдению мы нашли собственную нишу, связанную с дронами. Мы сделали корпус, которым заинтересовался Китай, и сейчас он производится на одном из заводов. Именно исходя из этого у нас возникла идея попытаться наладить производство в Грузии, и до того, как в этом отстанем от мира до такой степени, что уже не сможем догнать, мы решили начать производство дронов в нашей стране"- отметил он.



У дронов будет как развлекательное, игровое, и любительское, так и профессиональное назначение, их часть можно будет использовать как в условиях закрытого пространства, так и на соревнованиях.



"Как в случае с автомашинами, так и среди дронов проводятся соревнование на скорость, и чтобы победить, дрон должен пролететь через арку. Именно поэтому дроном интересуются многие, а в этом процессе они и сами учатся собирать дрон и электронику. А также у нас будут дроны, которые можно поднять в воздух дома, чтобы дети развлекались"- добавил Уча Абашидзе.



Части дронов грузинского производства будут создаваться как в нашей стране, так и по существующей практике в Китае, однако их конечный вариант будет собран в Грузии.

















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