Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии начинается производство дронов


01.12.2017   19:37
"G-дрон" новый стартап, который обеспечит изготовление дронов грузинского производства. Дроны как малого, так и крупного размера, будут профессиональными и любительскими.

По заявлению одного из основателей "G-дрон" Учи Абашидзе Allnews.ge, в Грузии нет большого опыта с точки зрения сборки дронов, а заграницей это давно стало бизнесом, соответственно этот стартап для нашей страны инновационный.

"По своему опыту и наблюдению мы нашли собственную нишу, связанную с дронами. Мы сделали корпус, которым заинтересовался Китай, и сейчас он производится на одном из заводов. Именно исходя из этого у нас возникла идея попытаться наладить производство в Грузии, и до того, как в этом отстанем от мира до такой степени, что уже не сможем догнать, мы решили начать производство дронов в нашей стране"- отметил он.

У дронов будет как развлекательное, игровое, и любительское, так и профессиональное назначение, их часть можно будет использовать как в условиях закрытого пространства, так и на соревнованиях.

"Как в случае с автомашинами, так и среди дронов проводятся соревнование на скорость, и чтобы победить, дрон должен пролететь через арку. Именно поэтому дроном интересуются многие, а в этом процессе они и сами учатся собирать дрон и электронику. А также у нас будут дроны, которые можно поднять в воздух дома, чтобы дети развлекались"- добавил Уча Абашидзе.

Части дронов грузинского производства будут создаваться как в нашей стране, так и по существующей практике в Китае, однако их конечный вариант будет собран в Грузии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна