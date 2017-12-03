Парламент утвердил поправки в бюджет 2017 года

03.12.2017 12:15



Парламент Грузии на пленарном заседании 1 декабря, 89 голосами утвердил поправки к Государственному бюджету 2017 года, согласно которым, прогноз экономического роста увеличивается с 4% до 4,5%.



Согласно поправкам, бюджетные поступления увеличиваются на 30 миллионов лари и составят 11,4 миллиарда лари, а бюджетные ассигнования увеличиваются на 305 миллионов лари и достигнут 11,7 миллиарда лари.



Налоговые поступления увеличиваются на 160 млн лари и составят 8,9 млрд лари, также увеличиваются ожидаемые доходы от иностранных грантов на 46,7 млн лари, которые достигнут, в целом, 331,2 млн лари.



Согласно поправкам, внесенным в государственный бюджет 2017 года, увеличивается финансирование восьми министерств, в том числе:



- Министерство экономики и устойчивого развития получит дополнительно 106 млн лари, и его финансирование составит 476 млн лари.

- Финансирование Министерства сельского хозяйства увеличивается на 65 млн лари и составит 323 млн лари.

- Финансирование Министерства регионального развития и инфраструктуры увеличивается на 30 млн лари и составит 1,3 млрд лари.

- Министерство по вопросам спорта и молодежи получит дополнительно 10 млн лари, и его финансирование достигнет 146 млн лари.

- Финансирование Министерства энергетики увеличивается на 65 млн лари и составит 197,3 млн лари.

- Министерство по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев получит дополнительно 15 млн лари, и его бюджет составит 99,8 млн лари.

- Финансирование Министерства иностранных дел увеличивается на 5 млн лари и составит 115 млн лари.

- Финансирование Министерства внутренних дел увеличивается на 14 млн лари и составит 599 млн лари.



Обсуждение бюджета на 2018 год уже началось в Парламенте. Прогноз экономического роста в следующем году определен на уровне 4,5%.





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