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Уровень инфляции в ноябре составил 1,1%


04.12.2017   14:23
В ноябре текущего года, по сравнению с прошлым месяцем, уровень инфляции в стране составил 1,1%, а годовая инфляция — 6,9%.

По данным Национальной службы статистики, в течение года больше всего подорожали продукты (25,8%), мясные продукты (9,9%), молочные продукты (9,7%), фрукты (9%), жир (7,4%), транспорт (15,8%) и медицинское обслуживание (6,3%).

В годовом показателе на 19,4 % увеличились цены на табак и алкогольные напитки.

За последние 11 месяцев годовая инфляция превысила запланированный показатель на 2,9%.






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