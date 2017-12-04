Уровень инфляции в ноябре составил 1,1%

04.12.2017 14:23 В ноябре текущего года, по сравнению с прошлым месяцем, уровень инфляции в стране составил 1,1%, а годовая инфляция — 6,9%.



По данным Национальной службы статистики, в течение года больше всего подорожали продукты (25,8%), мясные продукты (9,9%), молочные продукты (9,7%), фрукты (9%), жир (7,4%), транспорт (15,8%) и медицинское обслуживание (6,3%).



В годовом показателе на 19,4 % увеличились цены на табак и алкогольные напитки.



За последние 11 месяцев годовая инфляция превысила запланированный показатель на 2,9%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

