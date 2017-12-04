Гоциридзе: НБГ должен быть гарантом стабильности и спокойствия в стране

04.12.2017 18:37 Мы не требует от Национального банка, чтобы они были активными как политики, и хотят того или нет, били правительство палкой по голове, но все-таки хотя бы изредка должны бить его словами - заявил председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе до начала заседания финансово-бюджетного комитета, на котором присутствует президент НБГ Коба Гвенетадзе.



По заявлению Гоциридзе, главный вопрос касается курса лари, а также позиции Национального банка по отношению правительства, "поскольку своей бюджетной политикой правительство в течение многих лет подрывает макроэкономическую стабильность, на что Национальный банк не реагирует, и в определенной доле покрывает неправильную экономическую политику правительства".



"В том числе пусть даже то, что произошло совсем недавно, когда парламент утвердил изменения в бюджете 2017 года в количестве 305 миллионов лари, и эти поправки никак не связаны с бюджетом 2017 года - все расходы будут в 2018 году. В 2018 году произойдет реконструкция аэропорта Кутаиси, и для Министерства экономики построят 30-миллионное здание, то есть реально происходит манипуляция, и заключение Национального банка на это было положительное. Почему Национальный банк не является более строгим и принципиальным"- заявил Роман Гоциридзе.



По его же словам, вообще Национальный банк должен быть гарантом стабильности и спокойствия в стране.



"Мы не требуем от Национального банка, чтобы они были активными как политики, и хотят того или нет, били правительство палкой по голове, но все-таки хотя бы изредка должны бить его словами" - заявил Роман Гоциридзе.



















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