Грузию с начала года посетили 7 млн иностранцев

04.12.2017 21:53 С января по ноябрь 2017 года Грузию посетили 6,954 млн иностранцев, что на 18,4% (1,081 млн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них количество туристов (людей, которые находились в Грузии в течение 24 часов и более) составило 3,243 млн человек, это на 27,6% больше (701,371 тыс.), чем за 11 месяцев 2016 года. Об этом сообщил глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе.



По данным департамента туризма Минэкономики Грузии, за первый и второй кварталы 2017 года доход от иностранного туризма составил $ 1,1 млрд, что на 26% или на $ 225 млн больше, чем за тот же период 2016 года. По данным Минэкономики Грузии, доля туризма в ВВП страны за первый и второй кварталы 2017 года составила 6,7%, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Чаще всего за 11 месяцев 2017 года Грузию посещали граждане Азербайджана (+10,9%), Армении (+14,9%), России (+33,4%), Турции (-3,2%) и Ирана (+121,1%). Среди туристов из Европы больше всего увеличилось количество путешественников из Британии (+39,7%), Австрии (+35,6%), Нидерландов (+32,7%), Испании (+30,5%), Франции (+29,7%) и Германии (+27,4%). Значитльный рост визитеров в Грузию был зафиксирован из Иордании (+327,2%), Саудовской Аравии (+165,7%), Кувейта (+152,4%), Ирана (+121,1%) Индии (+66,6%), Узбекистана (+57,9%), Китая (+53,2%) и США (+24,2).



Только в ноябре 2017 года Грузию посетили 524,1 тыс. иностранцев, что на 14,1% больше, чем за тот же период 2016 года. Из них количество туристов составило более 201 тыс. человек, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре больше всего визитеров прибыло из Армении (+7,2%), Азербайджана (+11,2%), Турции (+6,8%), России (+35,2%) и Ирана (+92,5%).















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