Всемирный банк выделил Грузии 16,9 миллионов евро на скоростную автомагистраль

04.12.2017 23:07 Всемирный банк выделил 16, 9 миллионов евро на расширение автобана в районе Рикотского перевала, который разделяет западную и восточную части Грузии).



Сегодня между Грузией и Международный банком реконструкции и развития (ЕБРР) было оформлено соглашение о «дополнительном финансовании проекта по улучшению скоростной автомагистрали Восток-Запад».



Соглашение подписал министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе и региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Мерси Тембон.



В рамках проекта выделено 16, 9 млн евро, которые предназначены на проведение работ на участке протяженностью 11 километров на главной в стране автомагистрали, проходящей в районе селения Чумателети близ Рикотского перевала.



В частности, речь идет о расширении существующей двухполосной дороги до четырех полос. Работу планируется завершить в 2020 году.



«Эти средства, в основном, будут направлены на строительство скоростной магистрали, а конкретно, на один из участков на Рикотском перевале. Это касается финансирования одного из самых сложных инженерных строений, строительство которого будет закончено в 2020 году. Наши коллеги отметили, что в результате реализации этого проекта, у Грузии появится очень значительный потенциал стать как транспортным, так и логистическим хабом региона», — отметил Мамука Бахтадзе.















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