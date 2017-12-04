Договор о свободной торговле между Грузией и Швейцарией вступит в силу в начале 2018 года

04.12.2017 23:29 Швейцария и Агентство развития Швейцарии на протяжении последних 20 лет вложили в развитие Грузии сотни миллионов долларов. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на пресс-конференции 4 декабря после встречи со швейцарской коллегой Дорис Лойтхард, которая находится в Тбилиси с официальным визитом.



По словам Георгия Маргвелашвили, для Грузии сотрудничество со Швейцарией крайне важно, так как Швейцария на протяжении многих лет активно поддерживает территориальную целостность, суверенитет Грузии и играет важнейшую роль в поддержании диалога между Грузией и Россией в условиях отсутствия дипломатических отношений между этими странами.



«Хочу выразить благодарность госпоже президенту и подчеркнуть растущую динамику отношений между нашими странами и выразитт належду, что на фоне этой динамики мы обеспечим лучшее будущее обществам наших стран», — заявил президент Грузии.



Дорис Лойтхард, в свою очередь, сообщила, что торгово-экономические отношения между странами будут развиваться и в начале будущего года вступит в силу соглашение о свободной торговле, что повысит интерес швейцарских инвесторов к освоению грузинского рынка.



«Господин президент отметил, что отношения между нашими странами уже долгое время стабильны. Но в дальнейшем они станут еще активнее, с начала будущего года вступит в силу соглашение о свободной торговле, и я надеюсь, что очень многие швейцарские инвесторы повернут свои взоры к Грузии», — заявила президент Швейцарии.



По её информации, у Швейцарии имеется стратегия поддержки Южного Кавказа на период до 2020 года, в рамках которой предусмотрено содействие развитию не только экономики, экологии, но и демократических институтов, безопасности всего региона, защиты прав человека.



Соглашение о свободной торговле со странами EFTA (Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входит и Швейцария) было подписано в конце июня прошлого года в ходе визита грузинского премьера Георгия Квирикашвили в Берн.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

