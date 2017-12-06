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Принято решение о создании Европейского валютного фонда
06.12.2017 21:07
Европейский валютный фонд (ЕВФ) будет создан к середине 2019 года на базе действующего сейчас Европейского стабилизационного механизма, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.
ЕК отмечает, что эта структура должна стать основой стабильности зоны евро.
"Еврокомиссия разработала дорожную карту конкретных действий для повышения единства эффективности и уровня отчетности Европейского экономического и монетарного союза", - говорится в заявлении.
Первый пункт этой программы включает "создание Европейского валютного фонда, базирующегося на европейском законодательстве и построенного на базе хорошо зарекомендовавшего себя Европейского стабилизационного механизма". Совет ЕС и Европарламент приглашаются принять все необходимые законодательные акты к середине 2019 года, говорится в заявлении.
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