Принято решение о создании Европейского валютного фонда

06.12.2017 21:07 Европейский валютный фонд (ЕВФ) будет создан к середине 2019 года на базе действующего сейчас Европейского стабилизационного механизма, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.



ЕК отмечает, что эта структура должна стать основой стабильности зоны евро.



"Еврокомиссия разработала дорожную карту конкретных действий для повышения единства эффективности и уровня отчетности Европейского экономического и монетарного союза", - говорится в заявлении.



Первый пункт этой программы включает "создание Европейского валютного фонда, базирующегося на европейском законодательстве и построенного на базе хорошо зарекомендовавшего себя Европейского стабилизационного механизма". Совет ЕС и Европарламент приглашаются принять все необходимые законодательные акты к середине 2019 года, говорится в заявлении.















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