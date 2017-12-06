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МВФ выделил Грузии 42,4 миллиона долларов


06.12.2017   23:25
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда поддержал окончание первого обзора трехлетней программы. В результате, для Грузии становится доступными 30 миллионов SDR ( приблизительно 42,4 млн. долларов).

Выделенная сумма в рамках программы достигнет 60 млн. SDR (84,8 млн. долларов).

«Механизм расширенного финансирования», объем которого в сумме достигает почти 300 миллионов долларов, совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил для Грузии еще 12 апреля.

В фонде говорят, что программа Грузии идет согласно плану.






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