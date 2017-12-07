Действующая пенсионная система не является эффективной - депутат

07.12.2017 14:34 Действующая пенсионная система не является эффективной, она не обеспечивает людям пенсионного возраста достойную жизнь, — об этом заявил член парламентского большинства Бека Нацвлишвили.



По его словам, на сегодняшней встрече представители правительства, профсоюзов и разных организаций знакомят друг друга со своим видением о пенсионной реформе.



«Вы мы достигнем пенсионного возраста, с максимальным вовлечением населения, учетом мнения, думаю, мы согласуем общее видение, которое более или менее учтет интересы всех. Главным является справедливость, чтобы существовал принцип решения», — заявил Бека Нацвлишвили.



Пенсионную реформу сегодня на конференции, организованной по инициативе Фонда Фридриха Эберта рассмотрели представители правительства, общественных организаций, профсоюзов и европейские эксперты.















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