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Действующая пенсионная система не является эффективной - депутат


07.12.2017   14:34
Действующая пенсионная система не является эффективной, она не обеспечивает людям пенсионного возраста достойную жизнь, — об этом заявил член парламентского большинства Бека Нацвлишвили.

По его словам, на сегодняшней встрече представители правительства, профсоюзов и разных организаций знакомят друг друга со своим видением о пенсионной реформе.

«Вы мы достигнем пенсионного возраста, с максимальным вовлечением населения, учетом мнения, думаю, мы согласуем общее видение, которое более или менее учтет интересы всех. Главным является справедливость, чтобы существовал принцип решения», — заявил Бека Нацвлишвили.

Пенсионную реформу сегодня на конференции, организованной по инициативе Фонда Фридриха Эберта рассмотрели представители правительства, общественных организаций, профсоюзов и европейские эксперты.






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