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Действующая пенсионная система не является эффективной - депутат
07.12.2017 14:34
Действующая пенсионная система не является эффективной, она не обеспечивает людям пенсионного возраста достойную жизнь, — об этом заявил член парламентского большинства Бека Нацвлишвили.
По его словам, на сегодняшней встрече представители правительства, профсоюзов и разных организаций знакомят друг друга со своим видением о пенсионной реформе.
«Вы мы достигнем пенсионного возраста, с максимальным вовлечением населения, учетом мнения, думаю, мы согласуем общее видение, которое более или менее учтет интересы всех. Главным является справедливость, чтобы существовал принцип решения», — заявил Бека Нацвлишвили.
Пенсионную реформу сегодня на конференции, организованной по инициативе Фонда Фридриха Эберта рассмотрели представители правительства, общественных организаций, профсоюзов и европейские эксперты.
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