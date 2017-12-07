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Законопроект пенсионной реформы будет представлен парламенту в конце декабря


07.12.2017   15:01
«Мы проводим заключительные встречи, чтобы собрать рекомендации от разных слоев населения и отобразить из в законопроекте», — об этом заместитель министра финансов Николоз Гагуа заявил после конференции о пенсионной реформе, проведенной по инициативе Фонда Фридриха Эберта.

По его словам, работа над законопроектом практически завершена.

«Мы проводим заключительные встречи, чтобы собрать рекомендации от разных слоев населения и отобразить из в законопроекте. Это было новаторское решение – создает закон вместе с общественностью. Думаем, что в течение двух правительство примет законопроект, а к концу месяца он будет представлен в парламенте», — отметил Николоз Гагуа.

Пенсионную реформу сегодня на конференции, организованной по инициативе Фонда Фридриха Эберта, рассмотрели представители правительства, общественных организаций, профсоюзов и европейские эксперты.






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