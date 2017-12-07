Китайская провинция Хэнань активно развивает торговлю с Грузией

07.12.2017 16:37 Соглашение о свободной торговле между Китаем и Грузией вступит в силу первого января 2018 года, что открывает новые возможности для развития торговли регионов Китая с Грузией.



В настоящее время провинция Хэнань /Центральный Китай/ принимает активные меры по выводу продуктов местного производства на рынок Грузии и расширению импорта в провинцию из этой страны.



Данные Чжэнчжоуской таможни показывают, что в январе-октябре 2017 года экспорт продукции хэнаньских предприятий в Грузию составил более 37,7 млн юаней, увеличившись на 19,25 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно, объем импорта из Грузии в провинцию достиг 1,56 млн юаней с приростом на 379,36 процента.



Грузия является важным торгово-экономическим партнером Китая в евразийском регионе, а также первой страной региона, которая подписала с Китаем соглашение о свободной торговле. Это имеет важное значение для реализации китайской инициативы "Пояса и пути" и продвижения стратегии зон свободной торговли.



"Синьхуа"











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