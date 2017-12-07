Каладзе: У меня действительно есть амбиция, чтобы моя столица была бы самой красивой

07.12.2017 19:54

У меня действительно есть амбиция, чтобы моя столица была бы самой красивой, самой освещенной среды городов мира, поэтому действительно неприемлемы те заявления, которые мы слышали от представителей обанкротившейся партии, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, откликаясь на критику членов столичного муниципального собрания (сакребуло) от «Национального движения» в связи с новогодним освещением.



Как пояснил Каладзе, закон не запрещает переговоры с одним лицом и принятое бывшим мэром решение является верным.



По его же словам, итальянская компания в прошлом году украсила к Новому году Лондон и заслужила признание, соответственно, и у него есть амбиция, чтобы Тбилиси был украшен наилучшим образом.



«Наш город всегда будет среди тех городов, которые являются наилучшими. Мы ничем не уступаем другим – и новогоднее освещение будет таким, как подобает столице и здесь проживающим людям, и вообще живущим в Грузии людям. Мы позаботимся и об экологии, транспорте, упорядочим инфраструктуру, реабилитацию проведем в Старом Тбилиси и в этом никто нам не противостоит», - заявил Каладзе.



По заявлению члена «Национального движения» Левана Хабеишвили, компания для приобретения новогоднего освещения для Тбилиси столичной мэрией подобрана посредством коррупционной схемы. Как заявил Хабеишвили на проведенной сегодня пресс-конференции, компания, которая подобрана тбилисской мэрией, итальянская и у нее счета в Италии.



Как пояснил Хабеишвили, на новогоднее освещение выделено 3 млн лари и эта сумма больше, чем когда-либо тратилась с этой целью.



Соответственно, по его же словам, возникают вопросы, почему мэрия Тбилиси выбрала именно итальянскую компанию, и кто нашел эту компанию. Член «Национального движения» призывает следственные органы заинтересоваться этим вопросом.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

