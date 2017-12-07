Парламент Грузии обсудит проект бюджета и конституционные поправки 12-15 декабря

07.12.2017 21:38 Осенняя сессия в парламенте Грузии завершится на будущей неделе, после чего заседания продолжатся во внеочередном формате.



Исходя из того, что парламент не может рассматривать конституционные поправки и бюджет на 2018 год на внеочередных заседаниях, обсуждение этих вопросов состоится 12-15 декабря.



В частности, 13 декабря 2018 года будет рассматриваться проект бюджета на 2018 год, а позднее – новые конституционные поправки, с учетом которых упразднится т.н. бонус система и в 2020 году партиям разрешат объединиться в блоки в одноразовом порядке.



Парламент примет конституционные поправки на осенней сессии в первом чтении, в утверждение в третьем чтении планируется на весенней сессии.



С учетом регламента, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.





















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