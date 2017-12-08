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В 2016 году в Грузии было продано более миллиона мобильных телефонов


08.12.2017   11:30
В 2016 году в Грузии было продано более 1 миллиона мобильных телефонов на сумму 120 миллионов долларов, об этом говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии «Сакстат».

В сравнении с данными за 2015 год продажи мобильных телефонов в Грузии сократились – в прошлом году было реализовано почти на 100 тысяч телефонов меньше, чем в 2015. Вместе с тем, общая стоимость проданных в 2016 году телефонов на 25 миллионов долларов больше, чем тех, что были проданы годом ранее.
Средняя цена мобильных телефонов, которые приобретали в Грузии в 2016 году, составляет 109 долларов. Таким образом, большинство из реализованных средств связи – это смартфоны.

Покупки мобильных телефонов резко увеличились в Грузии в 2017 году. За девять месяцев текущего года в страну была завезена продукция на сумму в 145 миллионов долларов, что на 27,6% больше в сравнении с данными за январь-сентябрь 2016 года.
По данным Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, в 2016 году наиболее продаваемыми брендами мобильных телефонов в Грузии были:

Samsung — 28,1%;
Nokia/Microsoft — 25,1%;
Apple — 9,2%;
Huawei — 7,7%;
Lenovo — 4,8%;
Quectel — 3,4%;
ТСТ — 2,5%;
Sony — 2,4%;
LG — 1,7%;
HTC — 1,5%;
Другие — 13,6%.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/v-2016-godu-v-gruzii-bylo-prodano-bolee-milliona-mobilnyh-telefonov/#t20c






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