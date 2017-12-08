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В Тбилиси проходит форум трудоустройства


08.12.2017   12:55
При организации агентства социального обслуживания, в Тбилиси, возле гостиницы «Балтимор» проходит форум трудоустройства. Как сообщает журналист Первого канала, к этому времени возле гостиницы выстроилась очередь желающих трудоустроиться.

На форуме представлены 60 действующих грузинских компаний и зарегестрированы более 1600 человек, среди которых есть и лица с ограниченными возможностями, беженцы и люди, которые параллельно ищут работу.

По заявлению руководителя агентства социального обслуживания Зазы Сопромадзе, количество желающих ежегодно растет и также высока вовлеченность со стороны компаний.

По его же словам, сейчас объявлены более 400 – от вакансий в сферах обслуживания, промышленности, финансов, банков и других.

При участии и организации агентства социального обслуживания в масштабах всей Грузии в этом году было проведено 12 форумов трудоустройства и один фестиваль.

«С помощью этого форума были трудоустроены более 700 человек. В результате групповых и индивидуальных консультаций, количество трудоустроенных превысило 1400 человек, среди которых 83 лица с ограниченными возможностями. В результате субсидирования трудоустроены 49 человек и государство будет им выплачивать в течение четырех месяцев 460 лари», — заявил Сопромадзе.






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