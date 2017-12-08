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12 стран, из которых в ноябре Грузию посетили только по одному гражданину
08.12.2017 19:27
В ноябре текущего года в Грузию въехало 524 108 иностранных граждан, что на 14% больше, чем в предыдущем году.
Большинство визитов приходятся на соседние страны - Армению, Азербайджан, Турцию, и Россию.
Кроме того, по данным Министерства внутренних дел, в ноябре в Грузии побывали по одному визитеру из 12 стран.
Этими странами являются: Андорра, Ватикан, Антигуа и Барбуда, Гватемала, Гондурас, Гайана, Американское Самоа, Французская Полинезия, Сейшельские Острова, Гвинея-Бисау, Сенегал, Намибия.
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