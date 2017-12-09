Горнолыжные курорты Грузии официально открою сезон с 10 декабря

09.12.2017 18:55 Туристический сезон 10 декабря официально откроется сразу на двух горнолыжных курортах – Гудаури и Годердзи в Аджарии, говорится в сообщении на официальной странице министерства экономики и устойчивого развития в соцсети Facebook.



С конца декабря 2017 года из черноморского города Батуми начнут летать вертолеты в направлении Годердзи. Авиасообщение продолжится вплоть до завершения зимнего курортного сезона. Расстояние от Батуми до Годердзи по суше составляет 109 километров.



Что касается курорта Бакуриани, то здесь сезон на горнолыжной трассе Дидвели откроется 12 декабря, а на трассе Кохта-Митарби — 23 декабря.



Горнолыжные трассы Хацвали и Тетнулди в регионе Самегрело – Земо Сванети откроются 17 декабря.



Открытие новой канатной дороги, которая соединит Местию с Хацвали (регион Самегрело – Земо Сванети), состоится 23 декабря. В этом же году откроется новая горнолыжная переходная дорога Кохта-Митарби.



Небольшие канатные дороги появятся и в селах Сванети: Мазери, Ушхванари, Эцери, Ушгули и Лентехи. В Компании развития горных ресурсов уверены, что такие канатные дороги способствуют популяризации горнолыжного спорта среди местных жителей.



Как и в прошлом году за безопасностью отдыхающих будет следить лыжный патруль. С гостями курортов будут работать лыжные менеджеры, которые прошли специальные тренинги во Франции и Швейцарии.



В течение нескольких лет правительство Грузии планирует потратить на развитие горнолыжной инфраструктуры на зимних курортах страны 170 миллионов лари.















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