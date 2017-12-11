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В Грузии инвестиции в строительстве и энергетике на максимальном показателе после 2014 года


11.12.2017   13:39
Инвестиции в строительстве и энергетике на максимальном показателе после 2014 года.

По данным Национальной службы статистики, в третьем квартале инвестиции в строительстве составили 116.2 миллиона долларов. За последние годы, показатель выше этого был зафиксирован в третьем квартале 2014 года, когда инвестиция составила 183 миллиона долларов.

Что касается энергетики, в 2017 году инвестиция с июле-сентябре 2014 года составила 72,3 миллиона долларов. Это максимальный показатель после второго квартала 2014 года, когда в сектор было вложено 79 миллионов долларов.

По сравнению с предыдущим годом инвестиции были сокращены в сфере транспорта и связи, обрабатывающей промышленности, секторах недвижимости; а в финансовом секторе, сферах гостиниц и ресторанов, горнодобывающей промышленности и сельскохозяйственном секторе увеличились.












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