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«Энерго-про Джорджия» не исключает повышения тарифа на электроэнергию


12.12.2017   12:35
Стоимость закупки электроэнергии у нас выросла, возможен разговор о том, чтобы это отразилось на тарифе, - об этом главы службы по связям с общественностью компании «Энерго-про Джорджия» Автандил Двалишвили заявил на заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ).

Он отметил, что сегодня «Энерго-про Джорджия» представит в НКРЭГ трехлетний инвестиционный план в отрасли дистрибуции, подразумевающий инвестицию в размере примерно 230 миллионов лари, а также двухлетний план в отрасли генерации, подразумевающий инвестицию в размере примерно 44 миллиона лари.

«Однако здесь есть и второй вопрос – у компании по многим направлениям увеличились расходы, но главное тут, что у нас выросла стоимость закупки электроэнергии. То есть, мы покупаем электроэнергию, чтобы затем поставить абонентам, повысилась цена именно этой закупаемой электроэнергии. Может быть разговор о том, что это отразится на тарифе. Однако подсчитать это и принять решение должна НКРЭГ. Существуют и другие компоненты, которыми можно сбалансировать. Это должна решать уже НКРЭГ», - заявил Двалишвили.
По его словам, это рост обусловлен колебанием курса лари.






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