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Следственная служба Минфина изъяла незаконно размещенные игровые автоматы
12.12.2017 14:10
Сотрудники следственной службы министерства финансов в результате оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий, выявили пять фактов незаконной предпринимательской деятельности.
По информации Минфина, следствие установило, что в разных районах столицы в людных местах на территориях станций метро и прилегающих к рынкам, группа людей с целью незаконного получения прибыли незаконно разместила игровые аппараты для азартных игр.
В результате следственных действий, изъяты 9 игровых аппаратов.
Следствие ведется по второй части статьи 192 УК Грузии, которая предполагает наказание сроком лишения свободы от трех до пяти лет.
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