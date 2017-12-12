Следственная служба Минфина изъяла незаконно размещенные игровые автоматы

12.12.2017 14:10 Сотрудники следственной службы министерства финансов в результате оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий, выявили пять фактов незаконной предпринимательской деятельности.



По информации Минфина, следствие установило, что в разных районах столицы в людных местах на территориях станций метро и прилегающих к рынкам, группа людей с целью незаконного получения прибыли незаконно разместила игровые аппараты для азартных игр.



В результате следственных действий, изъяты 9 игровых аппаратов.



Следствие ведется по второй части статьи 192 УК Грузии, которая предполагает наказание сроком лишения свободы от трех до пяти лет.















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