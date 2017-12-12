Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Следственная служба Минфина изъяла незаконно размещенные игровые автоматы


12.12.2017   14:10
Сотрудники следственной службы министерства финансов в результате оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий, выявили пять фактов незаконной предпринимательской деятельности.

По информации Минфина, следствие установило, что в разных районах столицы в людных местах на территориях станций метро и прилегающих к рынкам, группа людей с целью незаконного получения прибыли незаконно разместила игровые аппараты для азартных игр.

В результате следственных действий, изъяты 9 игровых аппаратов.

Следствие ведется по второй части статьи 192 УК Грузии, которая предполагает наказание сроком лишения свободы от трех до пяти лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В энергетике Грузии будут осуществлены новые проекты стоимостью 2 миллиарда долларов
Экспорт из Грузии вырос на 29.4%
Грузия занимает 71-е место в мире по развитию энергетики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили в Грузию
Посол США: Мы очень рады, что Грузия фокусирована на будущем
Талаквадзе: Дело Саакашвили является внутриполитическим вопросом Украины
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна