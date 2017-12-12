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Существенного влияние курса лари на тариф на электричество пока не ожидается - НКРЭГ


12.12.2017   14:36
Действующий тариф на электричество рассчитан из курса в 2 лари 50 тетри, так что существенное влияние курса на тариф пока не ожидается, — заявила председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии Ирина Милорава.

Она также отметила, что компании, оперирующие в электроэнергетике, представили инвестиционные планы на миллиард лари, также инвестиционные планы есть и у компаний в сфере водоснабжения.

«Ивестиции представляют собой один из важнейших компонентов тарифа на распределение и генерацию, поэтому их влияние на потребительский тариф будет оценено позже», — пояснила Милорава.

По ее словам, на сегодняшний день невозможно говорить о том, как изменится потребительский тариф.

Контуры потребительского тарифа будут очерчены к концу месяца после детального изучения документации, представленной каждой компанией, -уточнила председатель комиссии.

На заседании регулирующей комиссии рассматривается вопрос утверждения инвестиционных планов 13 компаний электроэнергетического сектора и 3 компаний в секторе водоснабжения на 2018-2020 годы.






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