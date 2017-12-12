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Парламент намерен завтра утвердить проект государственного бюджета на 2018 год
12.12.2017 20:53
Парламент Грузии завтра в последнем чтении рассмотрит скорректированный проект государственного бюджета на 2018 год. Проект бюджета представит министр финансов Мамука Бахтадзе.
Прогнозируемый показатель поступлений в госбюджет Грузии на 2018 год определен на уровне 12 298.0 млн лари, в том числе: доходы - 10 120.0 млн лари, налоговые поступления - 9 470.0 млн лари (23.4% ВВП).
Гранты - 265.0 млн лари, в том числе, бюджетные гранты - 100.0 млн лари, а инвестиционные (прикрепленные к расходам) гранты - 165.0 млн лари, другие доходы - 385.0 млн лари.
План средств, которые должны быть получены в виде уменьшения нефинансовых активов определен в размере 60.0 млн лари; показатель уменьшения финансовых активов определен в размере 80.0 млн лари; план средств, которые должны быть получены в виде повышения обязательств определен в размере 2 038.0 млн лари.
Ассигнования государственного бюджета определены в размере 12 364.6 млн лари, среди них: бюджетные средства составляют 10 911.6 млн лари, гранты - 165.0 млн лари, кредиты - 1 288.0 млн лари.
Статьей роста нефинансовых активов предусмотрено 1 433.2 млн лари, статьей роста финансовых активов выделено - 636.7 млн лари.
Уменьшение обязательств составляет 790.1 млн лари, откуда 725.0 млн лари будут направлены на погашение внешних государственных обязательств, а 65.1 млн лари – на погашение внутренних государственных обязательств и задолженностей.
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