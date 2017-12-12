Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент намерен завтра утвердить проект государственного бюджета на 2018 год


12.12.2017   20:53
Парламент Грузии завтра в последнем чтении рассмотрит скорректированный проект государственного бюджета на 2018 год. Проект бюджета представит министр финансов Мамука Бахтадзе.

Прогнозируемый показатель поступлений в госбюджет Грузии на 2018 год определен на уровне 12 298.0 млн лари, в том числе: доходы - 10 120.0 млн лари, налоговые поступления - 9 470.0 млн лари (23.4% ВВП).
Гранты - 265.0 млн лари, в том числе, бюджетные гранты - 100.0 млн лари, а инвестиционные (прикрепленные к расходам) гранты - 165.0 млн лари, другие доходы - 385.0 млн лари.

План средств, которые должны быть получены в виде уменьшения нефинансовых активов определен в размере 60.0 млн лари; показатель уменьшения финансовых активов определен в размере 80.0 млн лари; план средств, которые должны быть получены в виде повышения обязательств определен в размере 2 038.0 млн лари.

Ассигнования государственного бюджета определены в размере 12 364.6 млн лари, среди них: бюджетные средства составляют 10 911.6 млн лари, гранты - 165.0 млн лари, кредиты - 1 288.0 млн лари.
Статьей роста нефинансовых активов предусмотрено 1 433.2 млн лари, статьей роста финансовых активов выделено - 636.7 млн лари.

Уменьшение обязательств составляет 790.1 млн лари, откуда 725.0 млн лари будут направлены на погашение внешних государственных обязательств, а 65.1 млн лари – на погашение внутренних государственных обязательств и задолженностей.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Число посетивших Грузию граждан РФ за 11 месяцев увеличилось на треть
С 2013 по 2017 год экспорт в страны BSEC сократился на 622 миллиона
2018 год станет переломным для Гудаури - «Компания развития горных курортов»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
«ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении пройдет "Неделя НАТО"
Бывший госминистр по евроинтеграции назначен постпредом Грузии в ООН
Чеченский "Центр кавказской инициативы" получил премию правительства Франции в области защиты прав человека
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна