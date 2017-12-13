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Квирикашвили выразил благодарность Евросоюзу за помощь Грузии


13.12.2017   13:26
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил Евросоюз за помощь, оказываемую Грузии. Выступая на конференции, посвященной завершению первой фазы программы Европейского соседства по развитию села и сельского хозяйства (ENPARD), глава кабинета министров отметил, что грузинское правительство активно работает для того, чтобы Грузия стала экспортером агропродукции.

Программа ENPARD поделена на три фазы, суммарный объем программы составляет 180 млн евро. В ходе сегодняшнего форума будут подведены итоги первой фазы программы и озвучены объемы ее последующего финансирования.






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