Чиаберашвили считает 4,5%-ный экономический рост является плачевным для страны

13.12.2017 16:25 Член парламентского меньшинства Зураб Чиаберашвили считает 4,5%-ый экономический рост в Грузии «плачевным», так как такими темпами государство не догонит развитые страны и не сможет справиться с бедностью в стране.



На сегодняшнем пленарном заседании Чиаберашвили говорил об экономическом положении в стране и отметил, что доля малого бизнеса в трудоустройства мала, тогда как малый бизнес является не только экономический жилой, но и фундаментальной необходимостью для искоренения бедности.



«Мы требуем перебросит бюджетные средства в социально направлении, однако если не поможем малому и среднему бизнесу, положение которых обострились в условиях обесценивания лари и подорожания акциза на топливо, ничего не получится», — отметил Чиаберашвили.















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