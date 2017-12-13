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Чиаберашвили считает 4,5%-ный экономический рост является плачевным для страны


13.12.2017   16:25
Член парламентского меньшинства Зураб Чиаберашвили считает 4,5%-ый экономический рост в Грузии «плачевным», так как такими темпами государство не догонит развитые страны и не сможет справиться с бедностью в стране.

На сегодняшнем пленарном заседании Чиаберашвили говорил об экономическом положении в стране и отметил, что доля малого бизнеса в трудоустройства мала, тогда как малый бизнес является не только экономический жилой, но и фундаментальной необходимостью для искоренения бедности.

«Мы требуем перебросит бюджетные средства в социально направлении, однако если не поможем малому и среднему бизнесу, положение которых обострились в условиях обесценивания лари и подорожания акциза на топливо, ничего не получится», — отметил Чиаберашвили.






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