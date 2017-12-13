Бахтадзе: Бюджет 2018 года обеспечит ускорение темпа экономического роста в стране

13.12.2017 16:31 Бюджет 2018 года обеспечит ускорение темпа экономического роста в стране, - об этом заявил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе представляя госбюджет на 2018 год в парламенте Грузии.



Как отметил Мамука Бахтадзе, фискальная рамка 2017-2020 годов, на которой основывается бюджет на 2018 год, полностью зиждиться на 4-пунктном плане правительства.



По его словам, осуществление этой политики явилось основанием для утверждения Международным валютным фондом новой, трехлетней программы для Грузии.



«Успешное завершение существующей программы с МВФ имеет огромное значение для улучшения суверенного рейтинга страны, а также, соответственно, в плане привлечения ресурсов для осуществления инвестиций как государством, так и частным сектором», - заявил Мамука Бахтадзе.















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