Бахтадзе: Согласно показателю экономического роста, Грузия будет выраженным лидером в регионе

13.12.2017 19:16 В ходе представления проекта государственного бюджета на 2018 год, министр финансов Мамука Бахтадзе говорил о показателях экономического роста страны, и отметил, что по предварительной оценке первых 10 месяцев 2017 года, экономика в Грузии увеличилась на 4.9 процента.



«Именно 4.9 процента является наши прогнозированным экономическим ростом к текущему году. Хочу обязательно подчеркнуть, что у нас есть высокие ожидания экономического роста к будущим годам. Это предположение укрепляют и прогнозы Международного валютного фонда. По мнению фонда, экономический рост в Грузии ускорится, и согласно этому показателю Грузия будет выраженным лидером в регионе. Необходимо отметить, что фонд делает консервативные прогнозы (о чем свидетельствуют и показатели 2017 года) и реально, мы ожидаем, что достигнем более высокого показателя экономического роста. Огромное значение мы придаем запланированным нами реформам, в результате которых, произойдет полная трансформация экономики, ускорение роста, что обязательно отразится на росте благосостояния граждан страны», — отметил Мамука Бахтадзе.

















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