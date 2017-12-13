Какауридзе: это проект бюджета, который должен обеспечить ускорение экономического роста страны

13.12.2017 19:18 Как заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе, проект государственного бюджета на 2018 год является тем документом, который должен обеспечить ускорение экономического роста страны.



Главная роль в этом отводится инфраструктурным проектам.



«Именно инфраструктурные расходы представляют собой то, что придаст потенциал нашей экономике, чтобы страна смогла в большей степени освоить имеющийся транзитный и туристический потенциал. Документ подготовлен в рамках фискальной политики на 2017-2021 годы и отвечает вызовам, существующим на сегодняшний день»,-отметил Какауридзе.



Сегодня парламент рассмотрит и утвердит переработанный проект бюджета на 2018 год. Параметры бюджета законодателям представит новый министр финансов Мамука Бахтадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

