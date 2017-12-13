72% выделенных министерству инфраструктуры средств пойдут на дорожную инфраструктуру

13.12.2017 19:46 72% выделенных министерству инфраструктуры средств в 2018 году пойдут на строительство реабилитацию дорожной инфраструктуры, — об этом заявил на пленарном заседании парламента министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе.



Как отметил Мамука Бахтадзе, проектом бюджета на 2018 году для министерства регионального развития и инфраструктуры выделено 1 815.0 млн. лари, что на 527.0 лари превышает показатель 2017 года.



«В рамках выделенных средств, на строительство-реабилитацию региональной и муниципальной инфраструктуры будет направлено 288,5 млн. лари, на улучшение водной инфраструктуры – 196,0 лари; большая часть выделенных средств (72%), 1,311 млн лари пойдет на строительство-реабилитацию дорожной инфраструктуры. Данное бюджетное направление также охватывает строительство-реабилитацию туристических дорог, развитие проектов горных курортов, восстановление региональной и муниципальной инфраструктуры и т.д.», — заявил Мамука Бахтадзе.























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