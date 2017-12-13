Бахтадзе: До конца 2020 года бюрократические расходы в отношении ВВП будут снижены на 25%

13.12.2017 19:52 По словам министра финансов Мамуки Бахтадзе, бюрократические расходы в отношении внутреннего валового продукта значительно снижены.



Об этом министр финансов заявил на сегодняшнем пленарном заседании в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2018 год.



«Если говорить о подходах правительства, наверное, мы должны говорить исходя из того результата, который у нас есть в этом направлении сегодня. Что касается абсолютных показателей, мы сэкономили 140 миллионов лари, и из них компонент зарплат составляет 100 миллионов лари. Я действительно не думаю, что 140 миллионов лари – это маленькая сумма, когда мы говорим о реформах такого типа. С учетом согласованного с Валютным фондом проекта, отчетливо видно, что до 2020 года объем сокращается в отношении ВВП на 25%», — заявил Мамука Бахтадзе.

















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