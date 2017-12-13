|
Бахтадзе: До конца 2020 года бюрократические расходы в отношении ВВП будут снижены на 25%
13.12.2017 19:52
По словам министра финансов Мамуки Бахтадзе, бюрократические расходы в отношении внутреннего валового продукта значительно снижены.
Об этом министр финансов заявил на сегодняшнем пленарном заседании в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2018 год.
«Если говорить о подходах правительства, наверное, мы должны говорить исходя из того результата, который у нас есть в этом направлении сегодня. Что касается абсолютных показателей, мы сэкономили 140 миллионов лари, и из них компонент зарплат составляет 100 миллионов лари. Я действительно не думаю, что 140 миллионов лари – это маленькая сумма, когда мы говорим о реформах такого типа. С учетом согласованного с Валютным фондом проекта, отчетливо видно, что до 2020 года объем сокращается в отношении ВВП на 25%», — заявил Мамука Бахтадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна